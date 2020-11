Wracały z protestu, wyproszono je z pociągu, bo miały transparent. "To było dziwne"

Konduktorka wyprosiła z pociągu dwie młode kobiety, które weszły do środka z transparentem. - Powiedziała im, że dostali odgórny nakaz, by nie wpuszczać ludzi z transparentami - mówi gdański fotograf Karol Makurat, który był świadkiem zdarzenia.

Zdarzenie miało miejsce w środę przed południem na stacji Gdańsk-Strzyża. Dwie siostry wracały ze strajku studentek i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Weszły do pociągu, trzymając transparent z hasłem "To kiedy zaczniecie palić czarownice?".

- To było dziwne. Tylko weszłyśmy, usiadłyśmy, a od razu pojawiał się ta pani i zaczęła nas przeganiać. Nawet nie widziała jakie mamy hasło na transparencie. Chciałyśmy nawet go jakoś schować, ale ta pani zaczęła powoływać się na przepisy, że z transparentami nie wolno jechać - mówi tvn24.pl Karolina Kozakiewicz.

"Konduktorka powiedziała, że dostali odgórny nakaz"

- Wsiadły te dziewczyny i ledwo weszły, podbiegła do nich konduktorka z informacją, że muszą wyjść, bo mają transparenty. One zdziwione, zapytały się jej o co chodzi. Chodziło niby o to, że gdzieś nastąpiło opóźnienie pociągu 15-minutowe. Była jakaś zadyma i pociąg nie odjechał o czasie. Konduktorka powiedziała, że dostali odgórny nakaz, by nie wpuszczać ludzi z transparentami - mówi Karol Makurat.