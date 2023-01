Wypadek promu podczas manewrów w kanale portowym. Na pokładzie było 150 pasażerów

Podczas manewrów w kanale portowym w Gdańsku, około godziny 11.30, uszkodzeniu uległo poszycie kadłuba polskiego promu Wawel płynącego ze Szwecji - informację o tym dostaliśmy na Kontakt 24 . Odbywało się to w dosyć trudnych warunkach pogodowych, bo w sobotę na Wybrzeżu pada śnieg i wieje w porywach nawet do 60 km/h.

Prom na razie nie popłynie

Po ocenie uszkodzeń zapadnie decyzja co do dalszego postępowania. Być może będzie konieczna wizyta promu w stoczni remontowej, co na jakiś czas wyłączy prom z kursowania.

Pasażerowie i ładunki nie ucierpiały

Prom był w kanale portowym na Westerplatte, na tzw. obrotnicy, gdzie jednostka musi się tak skręcić, by rufą wejść do portu. Prawdopodobnie z powodu silnego wiatru został zepchnięty na nabrzeże. Na szczęście promowi bezpiecznie udało się przycumować do brzegu. Do uszkodzenia doszło dwa metry nad poziomem morza, w związku z czym nie było ryzyka nabierania wody przez statek.