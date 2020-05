"Wpadł w szał, zniszczył maczetą drzwi do kilku mieszkań"

53-latek wpadł w szał, maczetą zniszczył drzwi do kilku mieszkań i groził mieszkańcom - takie zgłoszenie dostali gdańscy policjanci. Kiedy przyjechali na miejsce, mężczyzna zamknął się w mieszkaniu, a drzwi zabarykadował. Dopiero dzięki strażakom mogli wejść do środka. Mężczyzna trafił do aresztu.