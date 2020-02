Wnuk byłego prezydenta ponownie skazany. Ma trafić do więzienia, wyroki są prawomocne

Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji z czerwca 2019 roku w sprawie Dominika W., od którego odwołali się obrońcy oskarżonego oraz prokuratura. To oznacza, że mężczyzna będzie musiał pójść do więzienia na trzy miesiące, a później przez dwa lata wykonywać prace społeczne. Jego adwokat przekazał dziennikarzom, że jego klient zastanawia się nad kasacją.

Partnerka chciała go wybielić

Według sądu, bezsporne jest, że między Dominikiem W. a jego partnerką dochodziło do konfliktów. - Niewątpliwym także jest to, że zarówno jedna, jak i druga strona do zaistnienia tych konfliktów przyczyniała się. Jednakże postawa oskarżonego, który miał zdecydowaną przewagę, przekraczała pewne dopuszczalne normy. Stroną aktywną i stosującą przemoc był oskarżony. Prawdą jest, że pokrzywdzona w toku postępowania sądowego starała się wybielić postawę oskarżonego, zmniejszając jego rolę w zaistniałych zdarzeniach. Wynika to, w ocenie sądu, z faktu, że strony tworzą aktualnie związek i posiadają wspólne dziecko, które urodziło się już po zgłoszeniu sprawy organom ścigania - ocenił sąd.