Rodzice podejrzani o usiłowanie zabójstwa, niemowlę w ciężkim stanie. Szpital: dziecko samodzielnie oddycha

Po ponad tygodniowej walce o życie, niemowlę wybudziło się ze śpiączki i oddycha samodzielnie. Jednak lekarze nadal są ostrożni co do oceny stanu zdrowia dziecka. Na początku lutego czterotygodniowa dziewczynka w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala. Jej rodzice usłyszeli już zarzuty znęcania się nad dzieckiem oraz usiłowania zabójstwa.

Dziewczynka trafiła do szpitala w Malborku w środę piątego lutego, stamtąd została przetransportowana do Gdańska.

- Dziecko miało zasinienie na twarzy, było apatyczne i mało reaktywne, gałki oczne pływające, w każdej chwili mogły wystąpić drgawki. Rączka prawa dziecka była obrzęknięta i osłabiona, mało ruchoma. To był stan zagrożenia życia i dziecko szybko zostało przetransportowane do Gdańska na chirurgię dziecięcą - przekazała nam wtedy Danuta Stanek-Gutowska, ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala w Malborku.

Brożek zaznacza jednak, że lekarze nadal są ostrożni co do oceny stanu zdrowia dziewczynki.

- Mamy do czynienia z bardzo malutkim dzieckiem, więc obserwacja jest dokładniejsza, dłuższa i całkiem inna niż przy większym dziecku - tłumaczy rzeczniczka. - Na pewno jeśli pacjent oddycha sam, to widzimy poprawę, bo już nie musi być podłączony do respiratora. Natomiast tutaj lekarze są bardzo ostrożni co do oceny stanu dziecka, więc poczekajmy jeszcze parę dni, jak na pediatrii będzie się zachowywało - dodaje.