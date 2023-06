Jednocześnie przeszczepili płuca i serce. Po raz pierwszy od 20 lat

Po ponad 20 latach w Polsce udała się operacja jednoczesnego przeszczepu serca i płuc. I to nie raz, a dwukrotnie. Na przestrzeni kilku miesięcy do takich operacji doszło w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

- Ostatni taki przeszczep miał miejsce ponad 20 lat temu, więc kryje się za tym niesamowita historia, bo nie dość, że czekaliśmy na to ponad 20 lat, to mogliśmy dwa takie zabiegi przeprowadzić w bardzo krótkim czasie. To pokazuje też możliwości, które daje kooperacja i współpraca - podkreślił Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.