Kierowca SOP cofnął i zderzył się z tramwajem. Policja chciała kary dla motorniczego, sąd go uniewinnił 

Jak ustalono w trakcie śledztwa, co potwierdził także biegły w swojej opinii, kierowca SOP w trakcie przejeżdżania skrzyżowania nagle zaczął cofać i uderzył w bok tramwaju. Nikt nie miał wątpliwości co do jego winy i ukarano go mandatem w wysokości 350 złotych, który funkcjonariusz SOP przyjął.