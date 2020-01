Pacjent zabił pacjenta. "Napastnik zadał ofierze szereg ciosów"

Policja zatrzymała w piątek mężczyznę podejrzewanego o atak na pacjenta na jednym z oddziałów szpitala na gdańskiej Zaspie. Do zdarzenia doszło w środku nocy.

- To był trochę irracjonalny atak, który był bardzo gwałtowny i brutalny - przekazał nam nadkom. Maciej Stęplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Obrażenie były na tyle ciężkie, że mężczyzny nie udało się uratować. Napastnik miał też zaatakować pielęgniarkę, która weszła do sali podczas nocnego obchodu i zobaczyła leżącego zakrwawionego pacjenta - wtedy 61-latek miał zacząć ją dusić. Potem próbował oddalić się ze szpitala. Został zatrzymany na pobliskim przystanku autobusowym.

Policja zgłoszenie o ataku pacjenta na innego pacjenta otrzymała około godziny 3 w nocy. - Gdy funkcjonariusze dojechali na miejsce zauważyli mężczyznę podobnego do rysopisu. Podjechali bliżej, a on na ich widok zaczął uciekać. Dogonili go i obezwładnili - opowiedział nam Stęplewski.