Szef pomorskiego sanepidu odwołany. "To był dobry czas i niepowtarzalne doświadczenie"

Samorządowcy bronili dyrektora

Kilka dni po tym, jak wniosek o odwołanie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Tomasza Augustyniaka trafił do wojewody Dariusza Drelicha, sprzeciw wyrazili pomorscy samorządowcy: prezydenci Trójmiasta, marszałek Mieczysław Struk i starostowie. W obronie dyrektora Augustyniaka wystosowali list do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Swój sprzeciw wyraził też Sztab Pomorskich Przedsiębiorców, zrzeszający organizacje pracodawców z całego województwa pomorskiego.

Nieoficjalnie: w tle polityka

- Z tego, co słyszałem, nie chcę tylko powtarzać samych plotek, ale wysoko postawieni członkowie rządu zwłaszcza z terenów ziemi słupskiej dążą do zmian personalnych i chyba batalia toczy się o szefa powiatowego sanepidu w Słupsku. Pan dyrektor Augustyniak prawdopodobnie się nie zgadza na to, żeby odwołać i dokonywać zmiany tego dyrektora - mówił Struk. - Być może właśnie w grę wchodzą kulisy wielkiej polityki, bo ktoś chce sobie budować silne zaplecze polityczne przed kolejnymi wyborami. I to wszystko w trakcie pandemii. Myślę, że sam pan wojewoda ma w tej sprawie bardzo duże obiekcje, bo nie wierzę, że tak radykalnie zmienił zdanie. Do tej pory znakomicie oceniał dyrektora Augustyniaka - dodał.