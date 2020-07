Szukają mężczyzny, który może mieć związek ze zniszczeniem tablicy upamiętniającej ks. Jankowskiego

- Szukamy mężczyzny w wieku około 30-40 lat, który ma około 180 cm wzrostu, długie włosy, brodę i wąsy. Mężczyzna ubrany był w granatową koszulkę z napisem oraz w szorty koloru czarnego i trampki – opisuje policjantka. Apeluje również, by osoby, które znają tożsamość mężczyzny, zwróciły się do Komisariatu Policji II w Gdańsku przy ul. Długa Grobla w Gdańsku.

Prezydent Gdańska: naprawimy tablicę

"Solidarność" Stoczni Gdańskiej zwróciła się z prośbą o naprawienie zdewastowanej tablicy do prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Władze miasta przychyliły się do tej prośby - Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, potwierdził, że tablica poświęcona ks. Jankowskiemu wróci na miejsce do rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, czyli do 31 sierpnia 2020 roku.