Swastyka na synagodze. 15-latka zatrzymali policjanci, 14-latek zgłosił się z opiekunem

W niedzielę rano policjanci z komisariatu we Wrzeszczu odebrali zgłoszenie o akcie wandalizmu, do którego doszło na budynku synagogi przy ul. Partyzantów w Gdańsku. Dwaj sprawcy na elewacji budynku namalowali sprejem swastykę i litery "K" (prawdopodobnie nawiązujące do rasistowskiego Ku Klux Klanu - red.).