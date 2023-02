Gdańsk się znacznie powiększy, ale ponad połowa miasta będzie pod wodą

Zgodnie z pierwszym od pół wieku poszerzeniem granic Gdańska, już niebawem miasto powiększy się ponad dwukrotnie. Jego dotychczasowa powierzchnia wynosi 262 kilometry kwadratowe, zaś według nowych ustaleń stolica Pomorza zyska ponad 420 kilometrów kwadratowych. Daje to łącznie 682 kilometry kwadratowe, co uczyni Gdańsk największą gminą w Polsce. Dla porównania Warszawa ma powierzchnię 517,2 km kw. Teraz największą obszarowo gminą w Polsce jest Pisz (woj. warmińsko-mazurskie) - 634,8 km kw.

Radni już wyrazili wolę

Zmiany granic nadmorskich gmin to efekt rozporządzenia Rady Ministrów z 2017 roku. Zgodnie z postanowieniem wskazano szczegółowy przebieg podstawowej linii, jaka oddziela morze terytorialne od morskich wód wewnętrznych państwa. To z kolei skutek wejścia w życie zapisów ustanowionych w Konwencji ONZ o prawie morza, będącej jedną z największych i najbardziej znaczących konferencji w historii stosunków międzynarodowych.

15 grudnia ubiegłego roku Rada Miasta Gdańska podczas sesji wyraziła wolę przystąpienie do procesu zmian granic miasta, polegającej na włączeniu do obszaru miasta obrębu obejmującego wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

Pomysł skonsultują gdańszczanie

W celu włączenia tego obszaru do Gdańska niezbędne jest przeprowadzenia procedury zmiany granic. Jednym z koniecznych elementów tego procesu jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Ich wyniki zostaną przedstawione Radzie Miasta do zaopiniowania, będą też stanowić załącznik do wniosku skierowanego do właściwego ministerstwa w sprawie zmiany granic.