Na rowerze, z dzieckiem w przyczepce, wjechał do tunelu pod Martwą Wisłą. "To bardzo niebezpieczne"

Rowerzysta z dzieckiem w przyczepce, mimo zakazu, wjechał do tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Z głośników od razu rozbrzmiał komunikat: "Zakaz ruchu rowerów, proszę opuścić tunel". Mężczyzna nie był jednak już w stanie zawrócić i przejechał na drugą stronę. - Jazda rowerem w tunelu jest bardzo niebezpieczna - przypominają pracownicy gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Wszystko działo się we wtorek po godzinie 11. Do tunelu pod Martwą Wisłą wjechał rowerzysta z dzieckiem w przyczepce. Jak się okazało, był to turysta z Wrocławia. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni udostępnił nagranie z monitoringu na portalu społecznościowym. Widać na nim, jak rozpędzone samochody muszą zjeżdżać na bok, żeby wyprzedzić mężczyznę.