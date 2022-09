Koty pustynne przyszły na świat w oliwskim zoo

Jak wspomina dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego Michał Targowski, koty pustynne zamieszkały w Gdańsku w 2015 roku. Z początku były to dwa samce Abu i Zabi. Kilka lat później dołączyła do nich samica Maolie i jeszcze jeden samiec, Daraw. Pierwsze potomstwo przyszło na świat w czerwcu 2021 roku. Na świecie powitano wtedy cztery kocięta. Przed dwoma miesiącami gdański ogród doczekał się drugiego miotu.

Opiekunowie kociąt pracują obecnie nad przyzwyczajeniem ich do obecności człowieka i tolerowania jego dotyku. Jak tłumaczy Anna Gembiak, opiekunka zwierząt drapieżnych, pracownicy zachęcają je do wspólnych zabaw oraz do tego, by kociaki podchodziły do podawanego im jedzenia.