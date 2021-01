Protokolantka miała maseczkę z błyskawicą, prokurator chce jej wyłączenia z rozprawy

"Wniosek powinien być rozpoznany niezwłocznie"

Do wniosku odniósł się pełnomocnik powoda Janusz Kaczmarek. – Ja nie wiem, czy protokolantka ma takie, czy inne poglądy. Nie wiem, czy ta maseczka jest elementem wyrażania tych poglądów na zewnątrz. Czy jest to może maseczka, która akurat znalazła się na stole protokolantki. Może wystarczyłoby zdjąć tę maseczkę i zamienić na inną – powiedział adwokat.

Prokurator przyznał, że decyzja sądu nie jest dla niego satysfakcjonująca. – Zgodnie z przepisami taki wniosek powinien być rozpoznany niezwłocznie, czyli na tym samym terminie rozprawy. Złożony przeze mnie wniosek wskazuje na wątpliwości co do wewnętrznej, subiektywnej bezstronności protokolantki. Sąd tę sytuację wydłuża, umożliwiając protokolantce wykonywanie dalej swoich czynności – ocenił Signerski.

Protokolantka jak sędzia?

Prokurator zaznaczył, że nie ma żadnych uwag co do ubioru protokolantki. – To kwestia zastrzeżeń do faktu manifestowania swoich poglądów na sali rozpraw. Miejscu, które powinno być całkowicie apolityczne. W przypadku protokolanta zachodzą takie same okoliczności wyłączenia z udziału w sprawie, jak do sędziego – wyjaśnił prokurator.