Prokurator postrzelił dwie osoby, które wtargnęły na jego posesję. Śledztwo umorzone. "Mógł czuć się zagrożony"

Prokurator wojskowy, który strzelał do osób, które wtargnęły w nocy na jego posesję przekroczył granice obrony koniecznej, ale nie w sposób rażący. Prokuratura Krajowa umorzyła właśnie śledztwo w sprawie spowodowania obrażeń ciała dwóch młodych mężczyzn. Prokuratorzy uznali, że mógł on czuć się zagrożony. Decyzja nie jest prawomocna i została już zaskarżona.

Do zdarzenia, którego dotyczy śledztwo doszło w nocy pod koniec października ubiegłego roku w Gdańsku Wrzeszczu. Dwaj ranni mężczyźni trafili do szpitala. Jeden został postrzelony w pachwinę, a drugi w ramię i nogę.

Śledztwo umorzone

"Przekroczenie granic obrony koniecznej, ale nie rażące"

Według prokuratury, drobiazgowa analiza doprowadziła do wniosków, że do przekroczenia granic obrony koniecznej doszło, ale nie było ono rażące. Nastąpiło bowiem w odpowiedzi na bezprawne wtargnięcie na teren i w uzasadnionej strachem, dramatycznej sytuacji, którą gospodarz mógł oceniać jako zagrażającą jemu i jego rodzinie.

Prokurator Bialik dodała, że są to przesłanki określone w znowelizowanym w 2017 roku art. 25 §2a Kodeksu karnego, które wyłączają karę: "Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące".