Premier Mateusz Morawiecki w Gdańsku na obchodach 41. rocznicy Porozumień Sierpniowych

Premier: 21 postulatów zostało wyryte nie w kamieniu, ale w naszych sercach

Szef rządu przypomniał, że droga Polski do Solidarności i do wolności była długa. - Kamienie milowe, które prowadziły do powstania Solidarności to wielki wysiłek poprzednich pokoleń robotników, inteligentów, studentów, rolników, którzy walczyli na najróżniejszych barykadach - mówił. Przypominał największe protesty PRL-u, w tym te z 1956 r., 1970 r., 1976 r. oraz pielgrzymkę papieża Jana Pawła II z czerwca 1979 r., które to wydarzenia - jak stwierdził - przyczyniły się do powstania Solidarności. - Te 21 postulatów zostało wyryte nie w kamieniu, ale przede wszystkim w naszych sercach - mówił szef rządu.