Przyszli na imprezę, zostali stratowani. Wyroki po tragedii na studenckich otrzęsinach

"Każdy z oskarżonych miał obowiązek działania, którego nie podjęli"

Uniewinniony przed sądem pierwszej instancji Janusz P. opowiedział z kolei, jak dowiedział się o tragedii na uczelni. - Pani Ż., zadzwoniła do mnie ok. wpół do drugiej w nocy. Powiedziała, żebym przyjechał, bo stały się jakieś tragiczne rzeczy. Kiedy przyjechałem na miejsce zobaczyłem – nie spodziewałem się tego – że wszystko w środku było wysprzątane i prawie nikogo nie było. Pomyślałem sobie dlaczego tak się stało. Czy coś rzeczywiście organizatorzy takiego zrobili, czego by się wstydzili przede mną? - mówił b. prorektor UTP. Jego zdaniem, tragedii sprzed pięciu lat można było łatwo zapobiec. - Do dzisiaj jestem przekonany, że najważniejsze były dwie proste rzeczy tzn. liczba osób i sposób przemieszczania się. Mam duże pretensje do organizatorów. W momencie, kiedy widać było, że gęstość zaludnienia jest coraz większa, a trzeba przejść górą, bo dół jest zamknięty na klucz, były do zrobienia dwie proste rzeczy przez organizatorów i ochroniarzy. Ochroniarze tam byli nie po to, żeby pilnować tych nieszczęsnych zamkniętych drzwi, tylko patrzeć, jak ludzie napływają na tę imprezę. To było dziecinnie proste, wystarczyło powiedzieć: "nie pchajcie się, nie wolno, bo jest za gęsto" - ocenił 17 grudnia 2020 roku Janusz P.