Zadzwonił z drogi i powiedział, że się dusi. Policjanci uratowali kierowcę chorego na COVID-19

Już był nieprzytomny

– Policjanci natychmiast pojechali w kierunku drogi ekspresowej S7 i gdy jechali ulicą majora Henryka Sucharskiego, zauważyli na przeciwległym pasie ruchu wolno jadącą czerwoną Scanię – relacjonuje Chrzanowski. Gdy zawrócili i dotarli do ciężarówki, ta stała już na poboczu i miała włączone światła awaryjne.

Kierowca nie odpowiadał policjantom, więc ci weszli do środka. Mężczyzna leżał w tylnej części kabiny, miał płytki oddech, drgawki, był nieprzytomny. Policjanci, odpowiednio zabezpieczeni, rozpoczęli podawanie tlenu mężczyźnie i przekazali informację o swoim położeniu, by karetka pogotowia łatwiej do nich trafiła.