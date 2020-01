"Poniżali, używali przemocy, grozili". Byli policjanci już na wolności

Dwaj policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zostali zatrzymani 31 października ub.r. Prokurator postawił każdemu z nich po 10 zarzutów dotyczących przekroczenia uprawnień w trakcie pełnienia obowiązków. Dotyczyły one czynów, do których doszło w 2016, 2018 i 2019 roku. Podejrzani nie przyznali się do winy.