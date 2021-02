Strzelali, ale i tak uciekł. Nagranie z pościgu trafiło do sieci. Poszukiwanego 43-latka zatrzymali po dwóch tygodniach

Poszukiwania

Tym razem złapali 43-latka

- Ustalili, gdzie przebywa mężczyzna i dziś około godziny czwartej nad ranem, policjanci zauważyli go, gdy wsiada do samochodu i odjeżdża w kierunku ulicy Słowackiego. Policjanci dali mu sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Mężczyzna nie reagował na ich polecenia i zaczął uciekać - mówi oficer prasowa.

- W pewnym momencie nie zapanował nad samochodem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo. Policjanci udzielili mu pomocy, mężczyzna został przewieziony do szpitala, a po opatrzeniu został osadzony w policyjnej celi do dyspozycji prokuratora - dodaje Kamińska. Mężczyzna może usłyszeć zarzut czynnej napaści na policjanta, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz zniszczenia mienia. Grozi mu za to do 12 lat więzienia.