"Sposób użycia broni był jak najbardziej prawidłowy", ale jest "jedyna wątpliwość"

"Z formalnego punktu widzenia wszystko było w porządku"

Do pierwszej próby zatrzymania doszło 7 lutego. Wówczas to w trakcie pościgu doszło do oddania strzałów przez funkcjonariuszy, którzy próbowali przestrzelić opony auta. Kierowca zniszczył także trzy zaparkowane auta i uderzył w samochód jadący z przeciwka. Potem staranował jeszcze, jadąc na wstecznym biegu, nieoznakowany radiowóz. Prawie potrącił też funkcjonariusza. To mniej więcej w tym momencie padły strzały z policyjnej broni.