Policja poszukiwała matki z pięcioletnim synem. "Znaleźli się cali i zdrowi"

W pierwszy weekend sierpnia w Katowicach po pandemicznej przerwie wraca jedna z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce - OFF Festival. Między 5 a 7 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów zobaczymy niemal 70 koncertów. O przygotowaniach do festiwalu Martynie Nowosielskiej-Krassowskiej z tvn24.pl opowiedział dyrektor artystycznych OFF Festivalu, Artur Rojek. - Festiwal muzyczny nigdy nie był spokojnym, przewidywalnym przedsięwzięciem. To jest trochę takie pole bitwy, gdzie trzeba połączyć bardzo dużo różnych elementów - mówił.