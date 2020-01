"Uderzał z dużą siłą stojakiem na kroplówki". Zarzuty po zabójstwie w szpitalu

Mężczyzna usłyszał także zarzut spowodowania obrażeń u pielęgniarki na czas poniżej 7 dni. Grozi mu za to do dwóch lat więzienia.

- Pacjent trafił do szpitala karetką specjalistyczną z zespołem, ale nie z powodów psychiatrycznych. Nie było podstaw, aby nie przyjąć go na SOR z chorobą, z którą się pojawił. Byliśmy w stanie mu pomóc. Po dwóch dniach przeniesiono go na oddział chorób wewnętrznych - powiedziała Katarzyna Brożek, rzeczniczka szpitali Copernicus. Jak informują pacjenci szpitala 61-latek miał wcześniej zachowywać się agresywnie. - 9 stycznia faktycznie pacjent był pobudzony. Otrzymał środki uspokajające, po których zasnął i uspokoił się. Lekarz przebadał mężczyznę i przeprowadził z nim wywiad. Nie było podstaw do tego, aby podać mu kolejne lekarstwa lub przenieść na inny oddział i poddać konsultacji z psychiatrą - wyjaśniła Brożek. Śledczy sprawdzają jednak, czy nadzór nad pacjentami szpitala był prawidłowy. - Dochowaliśmy wszelkich standardów zabezpieczenia - podkreśliła Brożek. - Przekazaliśmy materiał dowodowy organom ścigania. Zaraz po zdarzeniu pacjentom, pracownikom oraz rodzinie ofiary zapewniliśmy opiekę psychologiczną. Zespół psychologów przyjechał do szpitala, każdy mógł skorzystać z pomocy - dodała.