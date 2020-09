Ciało zamordowanej Angeliki leżało 19 lat pod posadzką w piwnicy. Jest prawomocny wyrok dla męża

"Stopień winy jest bardzo wysoki, stąd 25 lat to kara sprawiedliwa"

- Stopień winy jest bardzo wysoki, stąd 25 lat to kara sprawiedliwa – orzekł sąd apelacyjny. Sąd pierwszej instancji przyjął, że kobieta została zamordowana drugiego października 1998 roku i była to zbrodnia zaplanowana. Daniel M. po powrocie z pracy do domu miał udusić swoją żonę wcześniej przygotowanym kablem elektrycznym. Potem miał zaprosić znajomych, ale tylko do kuchni, by nie budzić śpiącej córki, a zyskać dla siebie alibi. Gdy goście poszli w przekonaniu, że żona oskarżonego wyjechała do rodziny do Piły, włożył jej zwłoki włożył do torby podróżnej, umieścił w pozostałościach średniowiecznej studni w piwnicy, a po jakimś czasie wylał tam betonową posadzkę. Mężczyzna zgłosił 18 października zaginięcie żony, a dzień później wystąpił do sądu z pozwem o rozwód, który ostatecznie został orzeczony, z jednoczesnym wnioskiem o zasądzenie alimentów od żony na rzecz ich małoletniej córki.