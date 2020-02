Pijany kierowca wjechał na Długi Targ w Gdańsku. Zatrzymali go świadkowie

Wszystko działo się tuz przed północą we wtorek.

Grozi mu do dwóch lat więzienia

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zatrzymali mężczyznę. Okazało się, że jest to 28-letni Rosjanin.

- Mężczyznę poddano badaniu na zawartość alkoholu. Jego wynik to ponad dwa promile - przekazał policjant.

28-latka przewieziono do aresztu, a jego samochód na policyjny parking. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania samochodu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to do dwóch lat więzienia.