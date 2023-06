Pandka ruda uciekła z wybiegu. "Ponzu postanowił pozwiedzać okoliczne drzewa". Pomogli strażacy

Do niecodziennego zdarzenia w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym, do którego trzeba było zaangażować strażaków, doszło w sobotę 17 czerwca. W trakcie porannego obchodu opiekun zwierząt zauważył, że na wybiegu dla pandek rudych przebywa tylko samica, Maja. Brakowało 7-letniego samca o imieniu Ponzu.

To druga ucieczka Ponzu

Izabela Krause, Zastępcę dyrektora zoo ds. hodowlanych, zapytana w marcu o to, czy w gdańskim zoo dochodziło już do ucieczek zwierząt odparła, że w ostatnich latach nie miały one miejsca. Pracownicy ogrodu przechodzą jednak systematyczne szkolenia na wypadek gdyby miało dojść do takich incydentów.