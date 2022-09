Sprzedaje hot dogi, opłaty wzrosły mu ponad 100 procent. "Nie chodzi o to, żeby nam coś dawać"

Właściciel jednej z restauracji w Gdańsku mówi, że opłaty za prąd i gaz wzrosły mu o ponad 100 procent. - Nie mamy pewności, czy ktoś ma jakiś plan na to, żebyśmy my mogli działać normalnie. Nam nie chodzi o to, żeby nam coś dawać, tylko żeby nam nie zabierać za dużo - tłumaczy pan Szymon.

- Widzimy, co się dzieje na świecie, widzimy, co się dzieje w Polsce. Nie mamy pewności, czy ktoś ma jakiś plan na to, żebyśmy my mogli działać normalnie. Nam nie chodzi o to, żeby nam coś dawać, tylko żeby nam nie zabierać za dużo - tłumaczy.