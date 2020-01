Aleja Adamowicza. "Ta droga łączy dwie części Gdańska, tak jak Paweł łączył różnych ludzi"

- Dzisiejszy dzień jest tragicznym i smutnym, ale nawet w smutnych chwilach trzeba myśleć o przyszłości – powiedziała Magdalena Adamowicz, żona zabitego rok temu prezydenta Gdańska, podczas otwarcia alei jego imienia. - Ta droga jest jak most, łączy dwie części Gdańska, tak jak Paweł łączył różnych ludzi – dodała.

Aleja Pawła Adamowicza dotychczas nazywała się ulicą Nową Bulońską. Łączy istniejącą ulicę Bulońską z Jabłoniową od skrzyżowania Bulońskiej z Myśliwską do skrzyżowania Jabłoniowej i Warszawskiej. Oprócz otwartej w poniedziałek jezdni trasą wkrótce ruszą też tramwaje oraz rowery.

Nowa Bulońska to inwestycja, która była bardzo ważna dla zmarłego prezydenta, który regularnie kontrolował przebieg jej prac. Po uroczystości kierowcy będą mogli po raz pierwszy przejechać 220-metrowy wiadukt, zwany Estakadą Wenecką.

O 19.55 , z inicjatywy mieszkańców, zaplanowano wspólne odliczanie i zapalenie światełka dla śp. Pawła Adamowicza. Po tym gdańszczanie mają przejść Traktem Królewskim na Most Zielony, gdzie chcą ułożyć serce ze zniczy. Podobne serca po śmierci prezydenta tworzyli mieszkańcy kilku polskich miast. W Gdańsku miało wtedy powstać "największe serce świata".

Później odbędzie się przemarsz do Bazyliki Mariackiej, gdzie o godzinie 20.30 rozpocznie się międzywyznaniowa modlitwa. To właśnie w Bazylice 19 stycznia 2019 roku spoczął prezydent.

Od 12 do 14 stycznia Bazylika Mariacka będzie otwarta do godziny 22.

We wtorek, 15 stycznia w godzinach od 10 do 18 w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się konferencja "Przemoc i polityka".

"Pierwsza rocznica śmierci prezydenta Pawła Adamowicza skłania ku refleksji nad radykalizmem politycznym i jego skutkami w postaci przemocy w polskim życiu publicznym, której tragicznym wyrazem było morderstwo prezydenta Gdańska. Konferencja ma zebrać inicjatywy badawcze i aktywności, w ramach których podjęto próbę analizy sytuacji psychopolitycznej w Polsce, która przyczyniła się do morderstwa" - informują przedstawiciele Urzędu Miasta w Gdańsku.

W konferencji udział wezmą m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Magdalena Adamowicz, żona zmarłego prezydenta, posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich

Do końca stycznia w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności będzie można zobaczyć także instalację artystyczną "Antaby. Pamięci Prezydenta Adamowicza". W styczniu 2019 roku właśnie w tym miejscu przez dobę wystawiona była trumna z ciałem śp. prezydenta.

Do zakończenia poniedziałkowych uroczystości, zostanie zamknięta ulica Bogusławskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Okopową do wysokości budynku Bogusławskiego 2. Objazd dla pojazdów będzie odbywał się ulicami: Zbytki, Podwale Przedmiejskie, Okopowa. Dojazd do ulicy Bogusławskiego będzie odbywał się ulicą Podwale Przedmiejskie, Zbytki.