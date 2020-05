Oszukana 72-latka zostawiła w krzakach 25 tysięcy. Przed oszustem znalazł je emerytowany policjant

73-letnia mieszkanka Śląska opowiada przez telefon, jak została oszukana metodą na policjanta (nagranie ze stycznia 2020 roku ) 73-letnia mieszkanka Śląska została oszukana przez fałszywych policjantów. Przekonali ją, ze jej pieniądze w banku są zagrożone, wysyłali do niej taksówki, które woziły ją z domu do banku, z banku do banku. Przekazała im ponad 100 tysięcy złotych. śląska policja