Stał na płatnym parkingu półtora roku. Właściciel dostał 161 mandatów na ponad 32 tysiące

Na parkingu stał co najmniej od października 2019 roku. Za wycieraczką pojawiały się tylko kolejne wezwania do zapłaty - łącznie wystawiono ich 161 na kwotę ponad 32 tysięcy złotych. Samochodu nie można było odholować, bo nie stwarzał zagrożenia i nie można było uznać go za wrak. Dopiero teraz, gdy ktoś wybił szybę w aucie, straż miejska je zabrała.