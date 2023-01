Uczelnie zaciskają pasa i przechodzą na zdalne nauczanie. "Koszty wzrosły dwukrotnie"

Zdalny początek roku kalendarzowego na uniwersytetach. Powód: oszczędności. Władze uczelni z Gdańska i Olsztyna podjęły decyzję o przejściu na naukę online. W Gdańsku uniwersytet w takim trybie będzie funkcjonować od 2 do 5 stycznia. W Olsztynie za to, zajęcia będą się odbywać zdalnie w dniach od 2 do 15 stycznia.

Jako jednostki finansów publicznych uczelnie są ustawowo zobowiązane do obniżenia zużycia energii o co najmniej 10 procent do końca 2023 roku. Władze Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podjęły decyzje o przejściu na naukę zdalną.

W Gdańsku nauka w trybie online będzie odbywać się do 5 stycznia. Uniwersytet Gdański wskazuje, że ze wstępnych wyliczeń wynika, że przez tydzień uda im się zaoszczędzić 25-30 proc. energii elektrycznej i ok. 5 proc. energii cieplnej. Decyzja o nauce zdalnej dotyczy wszystkich wydziałów, z wyjątkiem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Oszczędności w dzisiejszych czasach są konieczne, ale nie mogą one w jakikolwiek negatywny sposób wpływać na bieżące funkcjonowanie uczelni, zarówno administracji jak i działalności dydaktycznej oraz naukowej. Wychłodzenie budynków w okresie świąteczno-noworocznym to na tyle długi okres, w którym można obniżyć temperaturę i zmniejszyć zużycie prądu - powiedział TVN24 prof. dr hab. Arnold Kłonczyński z UG.

Jak dodał, w niektórych budynkach, gdzie nie można wyłączyć temperatury i zasilania, dotyczy to przede wszystkim laboratoriów, zajęcia odbywają się normalnie. Podobna sytuacja jest na UWM w Olsztynie. Tam nauka zdalna potrwa od 2 do 15 stycznia. Chodzi przede wszystkim o zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów wyższych, studiów doktoranckich, Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń. Decyzja ta nie dotyczy kierunków takich jak lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwa medyczne.

- Od 2 stycznia do 15 stycznia podjęliśmy decyzję o realizacji zajęć dydaktycznych w formie online z wyłączeniem zajęć realizowanych na kierunkach medycznych. Ta decyzja jest związana z wzrastającymi kosztami zużycia energii, które wzrosły nam dwukrotnie. To znaczący wzrost z 26 300 zł dziennie na ponad 56 000 zł. Liczymy na to, że przyniesie to pewne oszczędności. To samo dotyczy energii cieplnej - zaznaczył rektor UWM dr hab. Jerzy Przyborowski.

