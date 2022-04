Okradli 88-latkę, po wszystkim sobie gratulowali. Kradzież zarejestrowały kamery monitoringu

Starszy mężczyzna udając hydraulika wszedł do mieszkania 88-latki. W tym czasie jego wspólniczka ukradła kobiecie siedem tysięcy złotych i biżuterię. Sytuację zarejestrowały kamery monitoringu. Widać nawet, jak na koniec złodzieje - po wejściu do windy - gratulują sobie "udanej" kradzieży, klepiąc się po plecach. Jak się okazało, tego dnia okradli dwie seniorki.

Do dwóch przypadków kradzieży doszło we wtorek (5 kwietnia) w Gdańsku. Jak informuje policja, do drzwi mieszkania 84-latki ze Stogów zapukał mężczyzna podający się za pracownika wodociągów. Wszedł do środka pod pretekstem sprawdzenia rur po awarii.

- W trakcie wizyty mężczyzna poprosił właścicielkę mieszkania, by udała się do łazienki i puściła do wanny wodę. W tym czasie złodziej wpuścił do środka kolejną osobę, która ukradła seniorce oszczędności w kwocie prawie 15 tysięcy złotych - informuje gdańska policja.

Kolejny przypadek miał miejsce w Oliwie. Zarejestrowały go kamery monitoringu miejskiego w bloku.

Okradli 88-latkę w Gdańsku zdjęcia z monitoringu

Kradzież w oku kamer

Na nagraniach widać, jak sprawcy - starszy mężczyzna i kobieta, obydwoje w maseczkach - weszli do bloku razem z 88-latką, którą zaraz mieli okraść. Jechali z nią windą i wysiedli na różnych piętrach. Kiedy kobieta weszła do swojego mieszkania, złodzieje spotkali się na klatce schodowej i odczekali chwilę. W pewnym momencie mężczyzna zapukał do drzwi kobiety. Jak informuje policja, udawał, że jest hydraulikiem.

- Sprawca przekazał pokrzywdzonej informację o rzekomej awarii instalacji wodnej oraz nakazał jej udanie się do łazienki. Następnie mężczyzna, wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej, wpuścił do mieszkania drugą osobę, która dokonała kradzieży biżuterii oraz pieniędzy w kwocie siedmiu tysięcy złotych - przekazali funkcjonariusze.

Na nagraniach z monitoringu widać, jak po wszystkim kobieta i mężczyzna szybko wchodzą do windy. Kiedy ta rusza, kobieta przegląda skradzioną biżuterię. Mężczyzna w pewnym momencie klepie ją po plecach, co wygląda jakby gratulowali sobie "udanej" akcji.

Policjanci udostępnili zdjęcia sprawców i proszą o pomoc w ustaleniu ich tożsamości.

Po kradzieży mężczyzna klepie kobietę po plecach zdjęcia z monitoringu

Jeżeli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, powiadom policjantów z komisariatu w Oliwie dzwoniąc pod nr. tel. 47 74114 22, numer alarmowy 112. Informacje można przesłać na adres poczty komendant.kp4@gd.policja.gov.pl

Policja szuka sprawców KMP Gdańsk

Autor:MAK/ tam

Źródło: TVN24