Skwer Bohaterskiego Mariupola w Gdańsku. "To pokazuje, że myślimy o przyszłości"

- Przez te ostatnie miesiące pomagaliśmy Ukraińcom i Ukrainie na bardzo wiele różnych sposobów, przede wszystkich otwierając nasze miasta, witając gości z Ukrainy, oczywiście wysyłając również pomoc do miast ukraińskich. Dzisiaj otwieraliśmy Skwer Bohaterskiego Mariupola. To też pokazuje, że myślimy o przyszłości, dlatego że dzisiaj musimy myśleć o tym, co dalej. Przede wszystkim podjęliśmy zobowiązanie do tego, żeby pomagać ukraińskim miastom w odbudowie, ale również, jako ruch samorządowy "Tak! dla Polski", przedstawiliśmy cały szereg postulatów - mówił prezydent Warszawy.

Mariupol jest od kilku lat miastem partnerskim Gdańska

- Komisja Europejska podjęła decyzję o tym, że pieniądze, które będą płynęły z Unii Europejskiej na pomoc tym państwom, które są na pierwszej linii, przynajmniej 30 procent z tych pieniędzy powinno trafiać właśnie do samorządów, dlatego że my jesteśmy na pierwszej linii, to my jesteśmy odpowiedzialni za tę pomoc i to jest właśnie to, czego nam potrzeba. Strategii zwłaszcza w takich kwestiach, jak choćby edukacja czy służba zdrowia - dodał.