Jej synek przestał oddychać. "Wybiegłam w kapciach i piżamie, wzywałam pomocy". Krzyk matki usłyszeli strażacy

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w poniedziałek rano w Gdańsku. Pani Giulia napisała do nas na Kontakt 24 i opowiedziała całą historię. Jak mówiła, jej 11-tygodniowy syn zakrztusił się i nagle przestał oddychać. - Pamiętałam procedury ratowania niemowląt i ją zastosowałam, ale nie przynosiła rezultatów - powiedziała.

Przyniosła strażakom pizzę i podziękowała

Strażacy zabrali później mamę i syna do szpitala.

- Został zbadany, wszystko jest z nim dobrze - mówiła pani Giulia. Dodała, że nie wiadomo do końca, czym chłopiec się zakrztusił, lekarze mówili, że mogło mu się ulać.

Jeszcze tego samego dnia kobieta poszła do strażaków z pizzą i podziękowała im za pomoc. - Okazało się, że pan Mariusz sam jest ojcem i przyznał, że dla niego ta sytuacja była również bardzo emocjonalna. Później myślałam jeszcze nad tym, jak mogłabym mu się odwdzięczyć i go wyróżnić za jego pomoc, dlatego postanowiłam napisać do państwa - wyjaśniła.