Niemcy zaśpiewali ludową piosenkę na Jarmarku św. Dominika, później przeprosili. "W żaden sposób nie chcieli nikogo urazić"

- Jeśli oni specjalizują się śpiewaniu różnych piosenek historycznych, niemieckich, to powinni zdawać sobie sprawę, że jak przyjeżdżają do Polski, do Gdańska, w którym rządzili naziści w czasie Wolnego Miasta Gdańska, jak śpiewają o "hajlowaniu", bo to jest przeróbka dawnej pruskiej piosenki, to jest to nie tyle niezręczne, ale jest skandalem - stwierdził Płażyński.