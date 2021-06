Nie ma prawa jazdy, wiozła dwuletniego syna. Wcześniej tego dnia zatrzymany został jej mąż

Tego samego dnia policjanci zatrzymali męża 27-latki

- Mając podejrzenie, że mężczyzna może być pod wpływem środków odurzających, w szpitalu została mu pobrana krew do dalszych badań. Podczas sprawdzania jego danych, okazało się, że 30-latek jest poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu oraz do osadzenia w zakładzie karnym, celem odbycia kary w wymiarze 10 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie zgodnie z dyspozycją sądu przewieziony do zakładu karnego - przekazała Ciska.