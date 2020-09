Plaże od Gdańska Brzeźna do Mikoszewa zamknięte. Z powodu min morskich

Zakaz zbliżania się do plaż między Gdańskiem Brzeźno a Mikoszewem obowiązuje w poniedziałek i wtorek w godzinach od 8 do 15 - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Grupa nurków ma wyciągnąć z dna morza dwie miny z czasów II wojny światowej.

"Apelujemy o zastosowanie się do obostrzeń"

"W trosce o Państwa bezpieczeństwo, apelujemy o zastosowanie się do obostrzeń, które będą obowiązywały w dniu przeprowadzania neutralizacji min oraz stosowania się do poleceń służb, biorących udział w zabezpieczeniu przebiegu operacji ich neutralizacji" - przekazała Kierzkowska.

Miny zostały zlokalizowane podczas kontrolnych pomiarów hydrograficznych wykonywanych przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni (Wydział Pomiarów Morskich). Są to niekontaktowe niemieckie miny morskie z okresu II wojny światowej. Długość takiego obiektu to ok. 220 cm, średnica 70 cm, masa ok. 1000 kg, a zawarty w niej materiał wybuchowy to heksanit. Jeden obiekt zalega na głębokości 7,7 m, drugi na głębokości 4,1 m. Obecnie planowana akcja będzie drugą w tym roku przeprowadzaną na wodach Zatoki Gdańskiej. Pierwsza odbyła się w czerwcu.