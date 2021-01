Byli zamaskowani, pracownice obezwładnili gazem, zabrali biżuterię i uciekli. Trwają poszukiwania

Do napadu doszło w piątek po godzinie 11. Trzech zamaskowanych sprawców weszło do sklepu jubilerskiego przy ulicy Grunwaldzkiej na gdańskim Wrzeszczu. - Z informacji, które mają policjanci, wynika, że do sklepu weszło trzech zamaskowanych sprawców, którzy obezwładnili pracowników gazem, ukradli ze sklepu biżuterię i uciekli - mówi st.asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.