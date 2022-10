Najpierw pili razem alkohol. Później mieli pobić 56-latka, skrępować go i pozostawić nagiego na dworze

Policjanci z Gdańska zatrzymali trzy osoby podejrzane o brutalne pobicie mężczyzny. Jak informują funkcjonariusze, napastnicy rozebrali 56-latka do naga, a następnie skrępowali go taśmą klejącą i zostawili na dworze. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala.