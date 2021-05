Rabat z okazji "77. rocznicy zdobycia Monte Cassino" na kolekcję "Czerwone Maki". Muzeum przeprasza

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku poinformowało we wtorek w mediach społecznościowych o promocji na artykuły z kolekcji "Czerwone Marki" z okazji 77. rocznicy zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. W sprzedaży są między innymi krawat, powerbank, etui na karty czy zawieszka na bagaż. Na zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych przez muzeum widać było też skarpetki, nie ma ich jednak w sprzedaży na stronie sklepu.

"Pod Monte Cassino poległo blisko 1000 polskich żołnierzy. O pamięci Polaków walczących o klasztor przypomina pieśń 'Czerwone Maki na Monte Cassino', która nawiązuje do kwiatów, licznie porastających i rozkwitających na okolicznych wzgórzach" - czytamy na stronie sklepu.

Muzeum "przeprasza wszystkich, którzy poczuli się dotknięci"

Sprzedaż i promocja artykułów z kolekcji "Czerwone Maki" odbiła się echem w mediach społecznościowych. Również pod samym postem Muzeum II Wojny Światowej internauci mieli podzielone zdania, czy z szacunku dla żołnierzy poległych na Monte Cassino powinno się prowadzić taką sprzedaż. Największe kontrowersje wywołały skarpetki, które widać było na zdjęciu muzeum. W środę post zniknął ze strony muzeum. Oferowany kod rabatowy aktywny był tylko we wtorek, 18 maja. W środę już nie działał.

"Za pomocą tematycznych plakatów, materiałów szkolnych, przypinek czy kobiecej i męskiej linii asortymentu promowana jest wiedza o II wojnie światowej, inspirująca do dalszego zgłębiania tematu, jak i podkreślająca przywiązanie kupujących do historii. Każda zaproponowana przez Muzeum (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - red.) seria jest opatrzona rysem historycznym wprowadzającym do tematyki danego zagadnienia" - napisała Mik-Samól.