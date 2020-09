Prezydent Gdańska: cieszę się, że jest Pan w naszym zespole

W środę Michał spotkał się z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. "Pan Michał Milka jest pierwszą osobą z Zespołem Downa zatrudnioną w naszym urzędzie. Pracuje w Wydziale Spraw Obywatelskich. Można go spotkać w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 1 przy ulicy Partyzantów 74, gdzie jest pierwszą osobą do kontaktu" - napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych Dulkiewicz.

"Praca jest potrzebna do rozwoju"

- Praca jest potrzebna do rozwoju, bo człowiek musi iść do przodu, nigdy do tyłu - raz. Dwa - praca jest po to, by mieć własne pieniądze na przyszłość - powiedział.