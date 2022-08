Miasto wypożyczyło owce, te należą do wspólnika jednego z urzędników. "Zostało naruszone nasze zaufanie"

Owce dbają o trawniki nad Motławą. To eksperymentalny wypas Zwierzęta dotarły do Gdańska z odległego o ok. 30 km Przywidza. Jak zapewnia baca - owce powoli aklimatyzują się już w nowym miejscu i czują się świetnie. Ich stado liczy 15 sztuk. To 14 maciorek i jeden baran. GZDiZ