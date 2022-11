Zamykają się kolejne restauracje. "Prowadzenie biznesu w dzisiejszych czasach to jest wyczyn"

Nadal działa jednak tajska restauracja. - Nadzieja jest zawsze. Dajemy sobie dwa miesiące na to, żeby zobaczyć, co się będzie działo, jakie będą nastroje ludzi, czy będą zamawiać, czy będą przychodzić, czy będą chcieli korzystać z usług restauracji, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach restauracja to luksus - mówi Butrymowicz.

- Większość moich kolegów mówi, że jest bardzo ciężko i tak naprawdę większość żyje ze swoich oszczędności, które zgromadzili przez lata, bo nie chcą tracić biznesu swojego życia, bo tak naprawdę to jest nasze całe życie. My to robimy z pasją, z miłością do gotowania, z chęcią karmienia ludzi, ale musi to też przynosić dochody - tłumaczy.