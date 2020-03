"Stała mi się krzywda i wyrządził mi ją duchowny". Ksiądz z maksymalnym wymiarem kary

Sędzia Adrianna Kłosowska wymierzyła oskarżonemu karę 12 lat więzienia. Ma on również zakaz kontaktowania z poszkodowaną i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 50 metrów przez okres maksymalny, czyli przez okres 15 lat. Dodatkowo musi zapłacić kobiecie nawiązkę w wysokości 100 tysięcy złotych.

"Zorganizował wszystko"

- Oskarżony wybrał moment, kiedy nie było nikogo na plebanii. Pani pokrzywdzona to zauważyła, ale niestety za późno - mówiła w uzasadnieniu. - Zorganizował wszystko. Nawiązał wcześniej relacje, zarówno z panią, jak i z jej rodziną. Wykorzystując niedoświadczenie, młody wiek, niedoświadczenie emocjonalne, cechy charakteru pani pokrzywdzonej, doprowadził do tych dwóch zdarzeń - dodała sędzia.

- Mając na względzie bardzo wysokie cierpienia, jakie towarzyszą pani do dnia dzisiejszego, w zasadzie pani się do dzisiaj nie uporała z tym, co się wydarzyło, a minęło już od tego momentu dużo czasu i mając na względzie te wszystkie okoliczności, sąd ocenił, że kara 12 lat pozbawienia wolności za te dwa zdarzenia będzie karą adekwatną - podsumowała.

"Jestem wierząca, ale to mi się stała krzywda"

- Ja w tej chwili czuję ulgę, po prostu ulgę. Cieszę się z tego, że w końcu ktoś, czyli w tym wypadku sąd, dostrzegł we mnie ofiarę i to, że to mi się stała krzywda, że nie jestem jakimś wrogiem Kościoła katolickiego. Jestem w tym Kościele, jestem wierząca, ale to mi się stała krzywda i tę krzywdę zrobił mi duchowny - mówiła reporterowi TVN24 po rozprawie. - Zaczynam od zera, zaczynam nowe życie - dodała.