Zatrzymania w nocnych klubach. "Niejeden garnizon policji mógłby pozazdrościć im centrum zarządzania"

Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o zatrzymaniu ośmiu osób w sprawie grupy przestępczej wyłudzającej pieniądze od klientów klubów nocnych. To kierownicy i pracownicy lokali w Krakowie, Gdańsku i Sopocie. Szefowie grupy przez monitoring mieli obserwować gości i typować kolejne ofiary.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. "Prokurator przedstawił ośmiu zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia szeregu rozbojów i oszustw na szkodę klientów klubów funkcjonujących w Krakowie, Gdańsku i Sopocie" - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.