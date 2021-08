Schody zaczynające się metr nad ziemią i odnowiony peron, przy którym od lat nie zatrzymują się pociągi

Odnowione zostały wiaty, konstrukcja peronu i schody, które do niego prowadzą. Pierwszy stopień jest jednak dopiero metr nad ziemią. Zresztą nie ma sensu tam wchodzić, bo na samym przystanku od kilkunastu lat nie zatrzymują się pociągi. Po co więc remont peronu Gdańsk Kolonia? - To utrwalenie historii kolei w przestrzeni miasta - twierdzi rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.