Kolizja statku i motorówki na Motławy. Sprawą zajmie się Izba Morska

Do zderzenia statku z motorówką doszło niecałe dwa tygodnie temu na gdańskim odcinku Motławy. Teraz do Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku wpłynęły materiały dotyczące tej kolizji. Po ich zbadaniu zostanie podjęta decyzja co do prowadzenia postępowania w sprawie wypadku morskiego.