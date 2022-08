Jedna noc, kilka włamań do tego samego mieszkania. Policyjny pies doprowadził do sklepu z alkoholem

Policjanci zatrzymali złodzieja-recydywistę, której jednej nocy kilkukrotnie włamywał się do mieszkania w Gdańsku. W dotarciu do mężczyzny pomógł policyjny pies, który podjął trop i doprowadził funkcjonariuszy do sklepu, w którym sprzedawano alkohol. Tam zatrzymano 42-latka. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.