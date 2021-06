Władze Gdańska podjęły decyzję w sprawie działki, na której arcybiskup Głódź miał hodować daniele

O decyzji władz Gdańska w sprawie rezygnacji ze starań o zwrot bonifikaty za działkę przekazaną Kościołowi poinformowali nie przedstawiciele Urzędu Miasta, a posłanka Lewicy Beata Maciejewska. To ona od miesięcy wskazywała na taką możliwość i zabiegała o kontrolę działki.

W 2011 roku archidiecezja gdańska kupiła od miasta za jeden procent wartości. Teren o powierzchni ponad trzech tysięcy metrów kwadratowych wart był według cen rynkowych 460 tysięcy złotych, a Kościół zapłacił jedynie 4,5 tysiąca złotych. Zgodził się na to ówczesny prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Posłanka: proboszcz nie mówi prawdy

– Wiemy, że od 10 lat użytkowania tej działki nie działo się nic oprócz hodowli danieli Głódzia. Po odsunięciu przez Watykan Sławoj Leszek Głódź zabrał ze sobą daniele. Teraz już stoją tam krzyże i figurka. Została stworzona tam scena, która ma udowodnić iż dochodziło tam do kultu sakralnego. Proboszcz powiedział, że nie ma dowodów i zdjęć na to, że był tam kult sakralny – opowiadała posłanka podczas konferencji. Wskazała, że na zdjęciach z 13 kwietnia nie widać krzyży.

Jej zdaniem proboszcz nie mówi prawdy i wprowadza Urząd Miasta w błąd, aby zachować dla Kościoła bonifikatę. – To powinno być miejsce dostępne dla wiernych, w którym systematycznie się modlą. Urząd nie chce naruszyć interesu Kościoła i w mojej ocenie jest to niezgodne z prawem. Jest to oszukiwanie mieszkańców Gdańska – uważa Maciejewska.